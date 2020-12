Die Eisenbahnbrücke in Remagen bei Rheinkilometer 633 ist während des Ersten Weltkrieges in den Jahren 1916/18 auf Drängen der deutschen Generalität nach den Plänen des Mannheimer Architekten Carl Wiener als zweigleisige Eisenbahnbrücke erbaut worden. Zu beiden Seiten sollten Fußgängersteige erbaut werden, jedoch gab es später nur einen Steig. Die Konstruktion sollte die unmittelbare Verbindung der Ahrtalstrecke mit dem Eisenbahnnetz ostwärts des Rheins sicherstellen, um mehr Truppen und Kriegsmaterial an die französische Westfront bringen zu können.