Eine Reise, drei Bundesländer: Unterschiede in Corona-Regeln Hotelbetriebe entlang der Rhein-Wanderwege haben häufig Gäste, die auch noch in NRW und Hessen unterwegs sind– benachbarte Bundesländer mit ihren eigenen Corona-Regeln. Entsprechend groß kann da die Verwirrung sein. In Rheinland-Pfalz müssen Gäste in der Außengastronomie keine Maske tragen.

In Innenräumen gelten aber weiterhin Abstandsregelungen und Maskenpflicht. Masken dürfen am Sitzplatz abgenommen werden. Registrierungen für Corona-Nachverfolgungen sind sowohl für Restaurantgäste (draußen und in Innenräumen) wie auch auf für Hotelgäste vorgeschrieben. Das funktioniert aber sehr gut mit Handyapps, so die Erfahrung. Maskenpflicht für Bedienungen ist nicht erforderlich, wenn täglich getestet wird. joa