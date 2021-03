Die Mauer war nicht nur Wahrzeichen der Mangelwirtschaft, sondern zugleich das Heiligtum der Rechtgläubigen. Denn in die Fugenspalten der Trockenmauer steckten die Ottodoxen ihre Kassiber in Sachen Tempelkrempel. Von der Klagewand wurden diese durch Justizbeamte eingesammelt und in den Krempeltempel gebracht. Hier wurde im versilberten Namen des Gottes Jura Recht gebrochen. Uli Jungbluth, 2021