„Eine koordinierte Arbeit der Helfer vor Ort unter Leitung eines verantwortlichen und den Überblick behaltenden Einsatzstabes war nicht möglich.“

Ein Beteiligter bei den Hilfseinsätzen im Ahrtal machte in einem Schreiben an unsere Zeitung aus seiner Kritik an der Arbeit des ADD-Krisenstabs keinen Hehl.