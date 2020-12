Archivierter Artikel vom 02.03.2020, 18:25 Uhr

Ein Viersternehotel am Bad Münsterer Naheufer? Das sagt Wolfgang Heinrich dazu „Dort ein Hotel hinzusetzen, hat nichts mehr mit Tourismus zu tun – das ist für mich Landschaftsvernichtung“, so lautet Wolfgang Heinrichs klare Bewertung der möglichen Planspiele rund um ein hochklassiges Hotel auf dem Areal des abgerissenen Hallenbewegungsbades am Bad Münsterer Naheufer unmittelbar beim Kurpark. Im Ortsbeirat des Stadtteils wurde dieses Thema in der Februarsitzung diskutiert und eine Machbarkeitsstudie über das „Salinen-Hotel“ gefordert. Heinrich teilt die Begeisterung für den Bau eines Hotels an dieser Stelle nicht mal im Ansatz.