Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 09:56 Uhr

Ein Signalfleck verdanken die Krebse ihren Namen Signalkrebse gelten in Deutschland als invasive Art. Sie stammen aus Nordamerika und sind eine Flusskrebsart, die dem ursprünglich hier beheimateten Edelkrebs sehr ähnlich ist. Die weiblichen Tiere werden etwa 12 Zentimeter groß, männliche Exemplare bis zu 16 Zentimeter.