Höhr-Grenzhausen

Ein Sieg zum Abschied?

Zum letzten Mal in diesem Jahr bestreiten die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen an diesem Samstagnachmittag ab 15.30 Uhr ein Heimspiel am Flürchen. Danach siedeln die Bezirksliga-Fußballer aufgrund der Platzverhältnisse auf den Moorsberg um. „Wir wollen uns dort am liebsten mit drei Punkten verabschieden“, sagt Trainer Stephan Roll vor der Partie gegen Ata Urmitz. Roll zählte die Gäste vor Saisonbeginn zu den potenziellen Top-Drei-Kandidaten, doch nach einem perfekten Start mit vier Siegen blieb Ata zuletzt sechsmal in Folge ohne Sieg. Roll warnt: „Sie haben brandgefährliche Spieler. Wir müssen höllisch aufpassen, wenn sie ins Laufen kommen.