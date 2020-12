„Ein toller Platz, 40.000 Seiten Archivmaterial, unzählige Themen“ – so fasst Erhard Wacker das zusammen, was ihn auf den Apollinarisberg zieht. Und diese Begeisterung soll nun auch junge Menschen anstecken: Mit dem neuen Apollinarisberg-Preis werden gezielt Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren sowie Lehrer an weiterführenden Schulen und Professoren an Hochschulen als „Vermittler“ angesprochen.