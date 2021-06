Ein Ort der Menschlichkeit Kerit in der Schülzchenstraße ist ein Treffpunkt für alle, die Gemeinschaft suchen, Hilfe anbieten wollen oder selbst Hilfe brauchen. Es ist ein Ort der Menschlichkeit. „Und das inmitten der Stadt mit ihrem Wohlstand und dem Glück für den Teil von uns, der auf der Sonnenseite stehen darf.

Die anderen ins Licht zu stellen und ihnen einen Ort des Respekts und der Hilfe und Selbsthilfe anzubieten, das ist aller Mühe wert“, sagte Prof. Dr. Stefan Sell bei der Eröffnung. Das war vor Corona. Während der Lockdown-Phasen gab es hier weiterhin eine warme Mahlzeit zum Mitnehmen. Das wurde auch täglich von rund 15 Menschen gern angenommen. Vom 15. Juni an soll es auch wieder die Rechtsberatung geben und langsam der gesamte Betrieb mit seinen Angeboten wieder hochgefahren werden. Zum Beispiel der Garten, in dem die Menschen gemeinsam arbeiten können. Auch im neuen Secondhandladen in der Ahrhutstraße werden einige regelmäßige KeritBesucher mithelfen. gg