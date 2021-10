Ein Netzwerk aus Helfern und Hilfen

Alzey-Worms) die „Partnerstadt“ von Marienthal geworden. Freundschaften haben sich zu Helfern aus Nördlingen im Donau-Ries-Kreis gebildet, die regelmäßig mit einem Bus voller Freiwilligen an die Ahr kamen. Mehr noch: Die Abschlussklassen an der dortigen Fachschule für Handwerker erstellen immer ein konkretes Projekt. In diesem Jahr wird es das sieben mal elf Meter große Dorfgemeinschaftshaus für Marienthal sein. Nach den Prüfungen wird es zerlegt, transportiert und in Marienthal aufgebaut. Von der Berufsfachschule Karlsruhe kommen laut Schmitt demnächst zehn „berufserfahrene“ Schüler, die im Rahmen ihrer Ausbildung in Marienthal von Haus zu Haus gehen, Daten für neue Heizungs- und Sanitäranlagen erfassen und ausschreibungsbereit für die Bürger aufarbeiten.