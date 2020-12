Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 13:38 Uhr

Ein lukrativer Wettbewerb

Die Summe für die Teilnahme an der ersten Runde des Wettbewerbs um den DFB-Pokal betrug in der vergangenen Saison 171.500 Euro, davon waren 75 Prozent (128.625 Euro) an den Pokalsieger und 25 Prozent (42.875 Euro) nach dem jeweiligen Landesverbandsschlüssel an die weiteren Vereine zu verteilen. Aus diesen Festlegungen ergab sich im Fußballverband Rheinland (FVR) die folgende Verteilung: Endspielteilnehmer 8575 Euro, Halbfinalteilnehmer je 4287,50 Euro, Viertelfinalteilnehmer je 2143,75 Euro, Achtelfinalteilnehmer je 1071,87 Euro, Sechzehntelfinalteilnehmer je 535,94 Euro. Da es aktuell noch keinen Beschluss des DFB-Präsidiums hinsichtlich der Gelder gibt, wurden auch beim FVR noch keine neuen Zahlen festgelegt.