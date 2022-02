Esther Hilsemer wurde 1994 in Friedrichroda geboren und lebt heute in Koblenz. Nach dem Abitur studierte sie von 2015 bis 2019 Schauspiel an der Universität der Künste in Berlin, nahm an diversen Filmworkshops teil (zum Beispiel mit Christian Schwochow oder Christoph Hochhäusler) sowie an einem Hörspielworkshop mit Ralph Schäfer vom RBB.