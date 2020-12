Ulmen

In Ulmen werden ab sofort Masken für Mund und Nase zum Schutz vor der Ansteckung und Verbreitung von Coronaviren genäht. Der Vorschlag, diese Idee in die Tat umzusetzen, kam von dem seit 2018 zusammen mit seiner Familie in Ulmen lebenden und bereits 2012 aus Afrin in Syrien geflüchteten Hasan Ouso.