Ein Kind der Region

Hans-Josef Paffenholz wurde 1955 in Rheinbrohl geboren – und hat sein ganzes Leben dort gewohnt. Selbst während seines Studiums in Bonn und Mainz ist er gependelt. Nach Stationen am Landgericht in Koblenz ist er seit 1990 am Amtsgericht Neuwied, wo er 2001 das Amt des Familienrichters übernahm.