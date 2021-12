Ein Energiepark, der mehr erzeugt als nur Strom?

In einer entsprechenden Präsentation hatte es seinerzeit geheißen, mithilfe des in dem Park erzeugten Solarstroms ließen sich mindestens 14.000 Haushalte versorgen und rund 39.000 Tonnen Kohlendioxid (CO2) pro Jahr einsparen. Insgesamt ist GP Joule der Projektpartner für neun Fotovoltaikvorhaben in der VG Zell, so die Verwaltung. dad