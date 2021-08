Ein Betrieb aus dem Kreis Cochem-Zell dekoriert Die Sieger im Gastronomie-Weinwettbewerb „Weingastgeber Mosel“ kommen aus den Kreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und Mayen-Koblenz. Sie erhalten von Sponsoren gestiftete Geldpreise in Höhe von insgesamt 6000 Euro. Die Sieger im Einzelnen: In der Kategorie „Hotellerie bis 3 Sterne“ lag das Weinhaus Hotel Gräffs-Mühle im Traben-Trarbacher Stadtteil Bad Wildstein vorn.

In der Kategorie „Hotellerie ab 3 Sterne Superior“ ging der Sieg an das Hotel-Restaurant St. Erasmus in Trassem bei Saarburg. Ebenfalls an die Saar ging der erste Platz in der Kategorie „Weingut mit Gastronomie und Hotel“, und zwar an Marion Mangrich vom Landidyll Weinhotel Klostermühle in Ockfen. Darüber hinaus erhielten 53 Teilnehmer Urkunden sowie die Tafel „Ausgezeichneter Weingastgeber Mosel“. Erstmals dürfen in diesem Jahr unter anderen ihre Häuser schmücken: Weinromantikhotel Richtershof in Mülheim/Mosel, Hotel Restaurant Zeltinger Hof in Zeltingen-Rachtig, Weingut Winzerschänke Zecherhof in Neef, Winzerhof Gietzen in Hatzenport und Riesling-Hof Hähn in Koblenz.