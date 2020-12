Archivierter Artikel vom 11.10.2020, 17:16 Uhr

Ein arbeitsreiches Leben

1930 wurde Hans Jöckel in Bad Sobernheim geboren. Seine ersten Lebensjahre verbrachte er in Bad Kreuznach. Er besuchte Volksschulen in Aachen und Cochem und ab 1941 das Humanistische Gymnasium in Schlettstadt im Elsass.Von August 1944 bis Oktober 1945 gab es keinen Schulunterricht. Hans Jöckel wurde stattdessen in der Hitlerjugend zum Ausheben von Panzergräben in den Vogesen eingesetzt. Anschließend arbeitete er als Jungknecht auf einem Bauernhof am Bodensee. In den letzten Kriegsmonaten wurde er beim Volkssturm verpflichtet.