Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 16:35 Uhr

Michael Schnatz richtet sich an alle Einwohner der Verbandsgemeinde Diez: „Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir sind in unserer Verbandsgemeinde bis jetzt wirklich gut durch die Pandemie gekommen.

Das liegt ganz sicher auch an unserem umsichtigen Handeln und Verhalten in den letzten Monaten, sei es beim Arbeiten, beim Einkaufen oder privat. Im Monat November sind wir alle ganz besonders gefordert, unsere Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Lassen Sie uns also weiterhin gemeinsam Verantwortung übernehmen, jeder für sich und wir alle füreinander. Ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung werden weiterhin gerne für Sie da sein.“