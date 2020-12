Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 15:29 Uhr

Eifel Tourismus hat mehr als 2400 Mitglieder

Aktiv ist die Eifel Tourismus GmbH in der gesamten Eifel, also in den beiden Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Sie nimmt die Interessen von 2400 Mitgliedsbetrieben wahr und arbeitet mit 20 touristischen Organisationen zusammen, auch mit dem Gesundland Vulkaneifel.