Archivierter Artikel vom 20.03.2020, 20:31 Uhr

Ehrenamtlicher Einkaufsdienst und Telefonhotline für Seelsorge Um die Herausforderungen in dieser besonderen Zeit zu meistern, haben sich verschiedene Initiativen und Kooperationen gebildet. Auch die beiden großen christlichen Kirchen und Wohlfahrtsverbände versuchen zu unterstützen, wo es möglich ist. Ab Montag, 23.

März, bietet die Pfarreiengemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Bad Neuenahr und mit Unterstützung des Jugendrotkreuzes DRK-Ortsverein Bad Neuenahr-Ahrweiler einen ehrenamtlichen Einkaufsdienst während der Zeit der Corona-Krise an. Wer den Dienst ehrenamtlich unterstützen will oder einen wöchentlichen Einkaufsdienst benötigt, kann sich melden im Pfarrbüro St. Marien und St. Willibrord unter der Tel. 02641/245 40 oder im Pfarrbüro St. Laurentius unter der Tel. 02641/347 37. Der Einkauf wird ohne persönlichen Kontakt organisiert. Die Telefonhotline für Seelsorge in der Pfarreiengemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler ist rund um die Uhr erreichbar unter Tel. 02641/359.198.