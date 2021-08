Ehrenamtliche in der Notfallseelsorge werden gesucht

Im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen sollte eine Initiative gegründet werden, um Ehrenamtliche in der Notfallseelsorge zu gewinnen. „Dann kam Corona“, sagt Pfarrer Martin Gerhards, Synodalbeauftragter der Notfallseelsorge im Unterkreis. Doch vor dem Hintergrund, dass in der Kirche immer mehr Pfarrstellen abgebaut werden, sei man darauf angewiesen, auch in diesem Bereich ehrenamtliche Kräfte zu gewinnen.