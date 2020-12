Archivierter Artikel vom 12.03.2020, 19:52 Uhr

Die VG-Verwaltung Herrstein-Rhaunen möchte den Freiwilligen-Mitmachtag am 5. September auch dokumentieren.

„Vielleicht finden sich ja Fotografen, die tagsüber Bilder von den jeweiligen Projekten machen. Diese Fotos könnten bei der After-Work-Party in einer Endlosschleife auf eine Leinwand projiziert werden“, wünscht sich Ricarda Schröder vom VG-Team. „Vielleicht gibt es ja einen Fotoklub oder ähnliches“, sagt sie. Wer den Freiwilligen-Mitmachtag auf diese Weise unterstützen möchte, kann sich an Ricarda Schröder, Tel. 06785/791.116, Anna-Lena Kohler, Tel. 06785/793.602, oder auch an Michaela Adam-Piontek, Tel. 06785/793.402, wenden.