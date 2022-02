Ehemann und Vater von drei Kindern Johannes Jung ist Jahrgang 1964, verheiratet und Vater von drei Kindern. Er wohnt mit seiner Familie in Seck. Seit 15 Jahren Ortsbürgermeister von Seck, zuvor von 2004 bis 2007 Erster Beigeordneter, seit 2009 Mitglied des Verbandsgemeinderates sowie des Haupt-, Bau- und Finanzausschusses.

Seit 1999 kommunalpolitisch im Gemeinderat aktiv. Johannes Jung engagiert sich in zahlreichen Vereinen. Johannes Jung ist Diplom-Verwaltungswirt (FH) und verfügt über eine langjährige und vielseitige Verwaltungserfahrung sowie Führungserfahrung in seinem Beruf in großen Polizeibehörden. Er leistete berufliche Auslandseinsätze in vielen osteuropäischen EU-Beitrittsstaaten sowie einigen Nicht-EU-Staaten und arbeitete rund zwölf Jahre als nationaler Experte in polizeilichen Themengebieten in Gremien und Ratsarbeitsgruppen der Europäischen Union in Brüssel mit.