Im letzten Spiel der laufenden Runde in der Frauenfußball-Regionalliga Südwest geht es für den SC 13 Bad Neuenahr am Sonntag (14 Uhr) zum 1. FFC Niederkirchen. Beim westpfälzischen Traditionsverein wollen die Kurstädterinnen Tabellenplatz zwei festigen, bevor es in die Aufstiegsrunde geht.