Archivierter Artikel vom 03.07.2020, 18:22 Uhr

E-Bikes bei der Stadt ausleihen

Im Rahmen der E-Bike-Aktionswochen stellt Das Unternehmen Innogy Westenergie bis 20. Juli zehn E-Bikes kostenlos zur Verfügung und will Stadtentwicklung und Mobilität in seinen Partnerkommunen vorantreiben und der Aktion „E-Bikes on Tour“ Nachhaltigkeit verleihen. Seit 2013 verleiht das Unternehmen E-Bikes an Kommunen, die testen, wie E-Bikes in der Region ankommen.