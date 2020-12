Archivierter Artikel vom 28.04.2020, 15:29 Uhr

Duale Berufsoberschule: In zwei Jahren zum Fachabitur

Die Duale Berufsoberschule gehört zu den Klassikern bei der BBS in Kirn. Wer die Mittlere Reife und eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen kann, hat in Kirn die Möglichkeit, in zweijährigem Abendunterricht (zweimal wöchentlich vier Schulstunden) das Fachabitur zu erreichen.