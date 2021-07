Ahrweiler „Du kannst ja Fotos machen“ „Das Hochwasser kommt. Die Ahrtorbrücke ist gesperrt. Das war die letzte Meldung meiner Cousine Iris Söller-Münch, die sie in der Nacht zum Donnerstag auf Facebook abgesetzt hat“, schildert RZ-Mitarbeiterin Judith Schumacher.

Ihre Cousine hat den Ahrweiler Schützenhof und ist als Gästeführerin tätig. „Ich schrieb noch, wenn du magst, kannst du ja Fotos machen. Am Samstag telefonierten wir und wechselten nur wenige Worte. Das Grauen, das sich erst nach und nach immer stärker offenbart, macht sprachlos. Der Bruder ihres Vaters und seine Frau sind wenige Häuser weiter in den Fluten ertrunken“, so Schumacher. Ihre Cousine stand auf dem Balkon und kam sich vor wie auf einem Kreuzfahrtschiff. An der Ahrtorbrücke hatte sich durch den mitgerissenen Unrat und verkeilte Bäume ein großer See angestaut, dann brach er durch, und die Flutwelle kam. ith