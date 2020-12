Der neue Staatssekretär erbt als Amtschef nicht nur die riesige Baustelle eines – so das Oberverwaltungsgericht – von Willkür geprägten Beförderungssystems für Beamte. Neuer Ärger droht möglicherweise vom Rechnungshof, der 2020 erneut das Personalmanagement verschiedener Behörden unter die Lupe genommen hat. Der Entwurf aus Speyer soll dem Vernehmen nach bei Noch-Ministerin Ulrike Höfken (Grüne) alles andere als Freude ausgelöst haben. Der Rechnungshof schweigt auf Anfrage dazu. Grund: Die Beratungen für den Prüfbericht dauern noch an. Er wird im Februar präsentiert, also kurz vor der Landtagswahl.