Oliver Talke aus Roßbach ist seit 33 Jahren beim Deutschen Roten Kreuz aktiv. Der Landesbeauftragte und Fachberater für den Betreuungsdienst hat sich allein 2019 in mehr als 1000 ehrenamtlich geleisteten Stunden für Menschen in Not eingesetzt. Neben der Versorgung von Patienten hat Oliver Talke bereits bei Bränden, Bombenentschärfungen und Flugzeugabstürzen Hilfe geleistet.