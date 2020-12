Alarmstufe Rot im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Alarmstufe Rot in Mainz: Immer mehr Kommunen in Rheinland-Pfalz wächst die Zahl der positiv getesteten Corona-Fälle über den Kopf. Weil Städte, Dörfer und Kreise vor allem private Feiern als Grund für steigende Infektionszahlen nennen, will Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die erlaubte Anzahl an Partygästen eindämmen.