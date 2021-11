Dreimal um 14.45 Uhr

Um 14.45 Uhr wird am Sonntag in der A-Klasse Birkenfeld 1 gleich dreimal angestoßen, und jeweils sind Teams aus dem Fußballkreis Bad Kreuznach beteiligt. Die Spvgg Teufelsfels möchte Spitzenreiter Bollenbacher SV in Mittelbollenbach ein Bein stellen. Der SV Oberhausen ist bei Schlusslicht Spvgg Fischbach heiß auf drei Punkte, und der FC Hennweiler erwartet im VfL Weierbach einen Tabellennachbarn, der bereits sieben Punkte enteilt ist.