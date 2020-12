Kirn

KfK-Vorsitzender und Sitzungspräsident Stefan I schreibt zum 11.11. an die Kirner Narrenschar. „Liebe Närrinnen und Narren, Liebe Mitglieder der KFK, Liebe Freunde der Fassenacht! „Corona macht dies Johr durch die Rechnung en Strich, unn versetzt uns Narre gewaltig en Stich. Mir könne gemeinsam net schunkele, tanze, das geht uns scheen uff de Keks, das Ganze. Doch iss die Gesundheit unser wischdischstes Gut, drum macht all A-H-A und verliert net de Mut. Unn doch fällt’s uns schwer, und mir könnte all flenne, oder wie de Kettern als säät, es hätt net schlimmer komme könne“ Zum Auftakt der 5. Jahreszeit grüße ich euch alle mit einem dreifach donnernden Kiere Helau.