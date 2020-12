Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 12:26 Uhr

Die Vorlage von Unterstützungsunterschriften war in Abentheuer nicht nötig, da der Ort weniger als 500 Einwohner hat. Schapowal reichte seine Bewerbung erst am Vormittag des 8. April im Birkenfelder Rathaus ein, Berang und Thiel hatten das am Spätnachmittag bei Goldt getan. Dabei war umstritten, ob Thiels Bewerbung noch rechtzeitig vor 18 Uhr vorlag. In der ersten Runde der Bürgermeisterwahl schieden Berang und Schapowal am 26. Mai aus. Thiel und Flick schafften es ins Stechen, das die Mitarbeiterin der Kreissparkasse am 16. Juni mit 54,3 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen für sich entschied. ax