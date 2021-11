Recht kurzfristig wurde bekannt, dass in diesem Jahr Martinsumzüge wieder stattfinden dürfen, so teilt die Pfarrgemeinde St. Martin mit. Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit sei es jedoch nicht möglich, in allen Stadtteilen Martinszüge zu organisieren. Auch in Friedrichssegen wird kein Umzug stattfinden. Von daher laden in der Pfarrei drei Martinszüge alle zum Mitmachen ein: