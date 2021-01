Drei Hauptamtliche

Der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz besteht laut deren Internetseite in der Legislaturperiode von 2017 bis 2022 aus folgenden drei hauptamtlichen Mitgliedern: dem Vorsitzenden Dr. Peter Heinz – Facharzt für Allgemeinmedizin in Gensingen –, seinem Stellvertreter Dr. Andreas Bartels – Facharzt für Anästhesiologie in Mainz – sowie dem Psychotherapeuten Peter Andreas Staub aus Freinsheim.