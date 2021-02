Drei Feuerwehr-Oldies werden meistbietende verkauft Verkauft werden drei alte Feuerwehrautos der Baujahre 1981, 1980 und 1971. Dafür gab es ein Bieterverfahren, bei dem zusammen rund 12000 Euro in die VG-Kassen gespült werden sollen. Der Mercedes Baujahr 1980 soll als Oldtimer 5600 Euro einbringen, für die Tanklöschfahrzeuge TLF 16/25 Baujahr 1981 und 1971 sind 3460 und 2860 Euro geboten.

„Das eine Auto ist ja ein Jahr älter als ich“, merkte Bürgermeister Thomas Jung (48) dazu an. Die altersschwachen und reparaturanfälligen kostenintensiven Oldies stehen auf dem Bauhof. Die Überführung an Partnergemeinden Lenauheim wie man es in der Vergangenheit mitunter gemacht hat, sei momentan schwierig und lohne daher auch nicht, merkte VG-Beigeordneter Hans Helmut Döbell an. Fazit: Wir können froh sein, wenn sie weg sind. as