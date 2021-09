Plus

Doppelschlag entscheidet

Die Teams aus dem Landkreis Bad Kreuznach liegen dem SV Niederwörresbach nicht. Auch der vierte Vergleich mit einem KH-Vertreter ging verloren, 0:2 (0:0) hieß es in Simmertal aus Sicht des SVN. „Die Niederwörresbacher waren ein sehr guter Gegner, der uns alles abverlangt hat, am Ende bewerte ich unseren Sieg aber als verdient“, bilanzierte der Simmertaler Trainer Torben Scherer, der in der Fußball-Bezirksliga den dritten Dreier in Folge feiern durfte. „Der SVN hat immer wieder die Flucht nach vorne gesucht, speziell nach unserem Doppelschlag. Die starke Offensive hat sich aber an unserer Abwehrreihe etwas die Zähne ausgebissen. Kurz vor Schluss hatten die Niederwörresbacher noch eine große Chance zum 1:2, doch wir hatten auch noch Kontermöglichkeiten“, erklärte Scherer. Das 1:0 fiel durch einen abgefälschten Freistoß von Ricardo Ridder (54.), zum 2:0 traf Fatih Bilgi (63.) nach toller Kombination. olp