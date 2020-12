Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 15:54 Uhr

Dominik Götze aus Boppard belegt Platz zwei Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks wird jährlich von den Handwerkskammern und dem Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH) veranstaltet. Aus dem Kammerbezirk Koblenz konnten Nachwuchshandwerker in 31 Wettbewerben 19 Siege holen und sich damit als Kammersieger hervorheben – darunter auch Tim Leidig. Aus jedem der 150 Handwerksberufe dürfen diejenigen zum Wettbewerb antreten, die ihre Gesellenprüfung als Klassenbeste bestanden haben.

Die Kammersieger nehmen dann am Leistungswettbewerb auf Länderebene und die Landessieger am Leistungswettbewerb auf Bundesebene teil. Seit 1951 wird der Wettbewerb ausgetragen. Neben Leidig hat zudem auch Dominik Götze aus Boppard beim Wettbewerb mitgemacht. Der Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk (Schwerpunkt Fleischerei) belegte den zweiten Platz. Acht Silber- und drei Bronzetitel gingen darüber hinaus ins nördliche Rheinland-Pfalz. Ob die Sieger, die sich automatisch für den Bundesentscheid qualifizieren, an diesem auch teilnehmen können, ist zum jetzigen Zeitpunkt laut Jörg Diester, Pressesprecher der Handwerkskammer Koblenz, aufgrund der Corona-Pandemie noch unklar.