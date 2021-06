Plus

Einziger Wermutstropfen im Freudenbecher einer organisatorisch wie sportlich bestens gelungenen U 23-DM war die Abwesenheit von Zuschauern. So mancher Leichtathletikfreund mag sich gefragt haben, ob angesichts rasant sinkender Inzidenzzahlen und voller Arenen beispielsweise bei der Fußball-EM nicht eine Modifikation der strengen Hygieneregeln und eine begrenzte Zahl von Besuchern im Stadion Oberwerth möglich gewesen wären. „Der Vergleich mit dem Fußball ist ein Denkfehler“, hält Achim Bersch, der Geschäftsführer des Leichtathletik-Verbands Rheinland (LVR), entgegen und rechnet vor: „Trotz reduzierter Teilnehmerfelder hatten wir an den beiden Tagen rund 400 Athletinnen und Athleten am Start, dazu kommen etwa genauso viele Betreuer und Trainer.