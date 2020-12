Archivierter Artikel vom 05.09.2020, 10:55 Uhr

Diverse Aktionen, Rabatte und Gewinnspiele zur Eröffnung

„Wir sind schon Feuer und Flamme“: Mit einem großen Banner an der Fassade kündigen die Märkte und Geschäfte des neuen „H-Plus Carrés“ ihre Eröffnung am Donnerstag, 10. September, an. Neben den bereits bestehenden Märkten Rewe (Lebensmittel) und Tedox (Baubedarf/Haushaltswaren) zählen dazu der neue Aldi (Lebensmittel), DM (Drogeriemarkt), Ernsting's Family, Kik und Takko (Bekleidung), der Nonfood-Händler Tedi und eine Filiale des K+K Schuhcenters.