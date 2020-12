Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 20:04 Uhr

Diskutieren Sie mit uns über die USA-Wahl

Wie wahrscheinlich ist die Wiederwahl Donald Trumps? Kann er im November neue Wähler gewinnen? Oder kann die Demokratische Partei ihre Wählerbasis mobilisieren? Wir laden Sie herzlich ein, diese Themen mit unseren Experten zu erörtern. Am Mittwoch, 11. März, diskutieren ab 18 Uhr im Druckhaus der Rhein-Zeitung in Koblenz-Metternich diese Experten: Dr. David Sirakov, Leiter Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz, Sarah Wagner, Referentin bei der Atlantischen Akademie, und PD Dr. Martin Thunert, Heidelberg Center for American Studies. Die Diskussion wird geleitet von Birgit Pielen, Nachrichtenchefin der Rhein-Zeitung.