Diskussion um Zustand der Gebhardshainer Großturnhalle

Diskussionsbedarf gab es in der Sitzung im Hinblick auf den Zustand der Großturnhalle in Gebhardshain: Die 10.000 Euro, laut Bauamtsleiter Schäfer vorrangig für eine Deckenerneuerung in den Umkleiden eingeplant, sind nach Ansicht von Steinebachs Ortsbürgermeister Hans-Joachim Greb (CDU) „klar zu wenig“.