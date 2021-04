Zur Diskussion in digitaler Form über „Corona und Datenschutz: Testen – Impfen – App“ mit Dieter Kugelmann lädt der SPD-Landtagsabgeordnete Jörg Denninghoff für Dienstag, 11. Mai, 19 Uhr, ein. „Im Kampf gegen die Coronapandemie sind Testen, Impfen und Apps zur Kontaktnachverfolgung unverzichtbar, doch wie sieht es hier mit dem Datenschutz aus?“, fragt Denninghoff in seiner Pressemitteilung.

Mit ihren Fragen wendeten sich häufig Bürger an den Landtagsabgeordneten, wenn er zu seiner Corona-Telefonsprechstunde einlade. Daher freue er sich sehr, Kugelmann als kompetenten Ansprechpartner zu diesen Fragen für die virtuelle Veranstaltung am Dienstag, 11. Mai, gewonnen zu haben, erklärt Denninghoff.

Aufgrund der Coronapandemie und den aktuellen Kontaktbeschränkungen finde die Veranstaltung mit dem Professor virtuell als Webkonferenz statt. Interessierte Bürger können sich per E-Mail an die Adresse buero@denninghoff.org melden oder das Bürgerbüro von Denninghoff montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 12 Uhr erreichen, Telefon 06486/904 57 70. Interessierte erhalten dann per E-Mail die erforderlichen Zugangsdaten für die Webkonferenz.