„Diller Lichter“ sorgen am 5. September für besonderes Flair Wer die Burg Dill in einem besonderen Licht erleben will, kann dies am kommenden Samstag, 5. September. Dann lädt der Freundeskreis Burg Dill ab 19 Uhr zu den „Diller Lichtern“ ein.