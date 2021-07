Digital-Pakt Schule: Auftrag vergeben

Bereits im Umlaufverfahren beschlossen, damit es vorangeht, aber laut Gemeindeordnung bei der darauffolgenden Präsenzsitzung nochmals aufzurufen: Der Stadtrat hat im Zusammenhang mit der Umsetzung des Digital-Pakts Schule den Auftrag für die Herstellung der gesamten Netzwerkinfrastruktur an den in Trägerschaft der Stadt befindlichen Schulen (Schillerschule, Goetheschule und Grundschule Friedrichssegen) an die Firma The Cloud Networks vergeben.

Bereits im Lauf der Sommerferien sollen die entsprechenden Arbeiten abgeschlossen sein. Zum Hintergrund: Aus Mitteln des Digital-Pakts Schule hat die Stadt eine Zuwendung in Höhe von rund 250.000 Euro erhalten. Von diesem Geld will man außerdem für maximal 20 Prozent der Gesamtinvestitionssumme, also für insgesamt höchstens 50.000 Euro, Tablets, Tabletkoffer, Hüllen und Ladekabel sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte wie zum Beispiel mobile Smartboards und mobile Dokumentenkameras anschaffen. Ziel ist es, dass künftig an jeder der drei genannten Schulen in mindestens einer Klasse tabletbasierter Unterricht möglich ist. ubl