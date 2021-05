Digitalexperte Joachim Türk Joachim Türk ist Mitglied im Bundesvorstand des Kinderschutzbundes. Dort ist der Westerwälder Experte für Digitales. Von 2004 bis 2011 war der Journalist Chefredakteur der Rhein-Zeitung in Koblenz.

Heute ist er freiberuflich als Kommunikationsberater für Unternehmen tätig. Zudem ist Türk Lehrbeauftragter an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt und an der Hochschule in Osnabrück.