Bislang wurden in Rheinland-Pfalz 192 Digitalbotschafter ausgebildet. Da sie sich überwiegend lokal vernetzen in ihren Orts- oder Verbandsgemeinden, aber auch in Einrichtungen der Alterspflege, Mehrgenerationenhäusern oder sonstigen lokalen Bürgerbüros und Begegnungsstätten, blieben sie selbst während der ersten Lockdownphase erreichbar – auch über Telefon, E-Mail oder WhatsApp und andere soziale Netzwerke, erklärt Andreas Schmidt vom Projektteam „Digital-Botschafterinnen und -Botschafter RLP“: „Das Problem lag eher darin, inwieweit die Senioren solche Kontakte zu den Digibos über digitale Medien nutzen wollten oder konnten“, sagt er. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr und Sommer wurden daher Alternativen eingerichtet wie etwa die „Hilfe am Gartenzaun“. „Viele Digibos waren und sind sehr kreativ, um Ältergewordene auf dem Weg in die digitale Weg zu begleiten“, berichtet Schmitz über den Fortgang der digitalen Nachhilfe während der Pandemie.