Dieter Görg sieht Telekom in der Pflicht

Ratsmitglied Dieter Görg, Ortschef in Fachbach, hat in der jüngsten Sitzung des Gremiums die Telekom scharf kritisiert. Dass es bis zu drei Jahre dauern könnte, bis die Schulen direkt ans Glasfasernetz angebunden sind, löse in der Bevölkerung „und speziell bei schulpflichtigen Kindern und deren Eltern“ Kopfschütteln und „ein gewisses Maß an Wut“ aus.