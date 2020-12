Ich bin eine Abtrünnige. Vom „Tatort“-Fan zu jemandem, der müde mit den Achseln zuckt, wenn es um Mord und Totschlag am Sonntagabend geht. Das so viel gelobte letzte TV-Lagerfeuer – mich wärmt es nicht. Das war mal anders. Zu WG-Zeiten in Münster gehörte der Sonntag ab 20.15 Uhr den Ermittlern. Das war Konsens in unserem Altbau. Womöglich war es auch den Zimmerantennen geschuldet.