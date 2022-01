Dieser Ausbau ist am Hillscheider Stock geplant

Die B 49 zwischen Montabaur und Koblenz ist eine wichtige Pendlerstrecke für den Berufsverkehr, die auch als Anschlussverbindung an die A 3 gilt. Die Fahrbahn verfügt nach mehreren Ausbaustufen an den meisten Stellen über drei Spuren. Noch in der Planung ist hingegen der Bau einer dritten Spur auf einem 3,3 Kilometer langen Abschnitt zwischen Montabaur und Neuhäusel, der über den Hillscheider Stock führt.